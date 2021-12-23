الخميس 23-12-2021
الوكيل الاخباري

إدارة الأزمات : 8 أيام متبقية على تطبيق أمر الدفاع 35

فرنسا تسجل رقما قياسيا بأكثر من 90 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأردن يشارك في اجتماعات الدورة 41 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب

منتدون : الأردن يشهد توجهًا نحو النهوض بواقع المرأة

معان : اختتام ورشة المواطنة والتحول الرقمي للجمعيات النسائيَّة

مراكز تطعيم جميع الجرعات يوم الجمعة - أسماء

التربية تعمم وتحذر من هجمات تصيد الكتروني - وثيقة

إيطاليا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ بداية الوباء

المعايطة يحاور طلبة وإداريين في جامعة الإسراء حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية

افتتاح مؤتمر أقلامنا في خدمة الوطن في المركز الثقافي الملكي

الخميس، 23-12-2021 09:59 م

التربية تعمم وتحذر من هجمات تصيد الكتروني - وثيقة

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وزارة التربية والتعليم من هجمات تصيد الكتروني تستهدف موظفي المؤسسات الحكومية ، وفق تعميم وصل موقع الوكيل الاخباري .

 واكد التعميم بأن المخترق يقوم بارسال ايميل من مصدر موثوق يشير فيه الى مواضيع عامة مثيرة للاهتمام ( تنزيل برامج مكافحة الفيروسات الجديدة ) ويطلب من الضحية الضغط على رابط التنزيل او الحصول على مزيد من المعلومات.

وطلبت الوزارة الايعاز للمعنيين والموظفين جميعهم الذين يعملون على اجهزة الحواسيب الالتزام بضرورة عدم فتح اي رسالة الكترونية او الضغط على رابط ليس له علاقة بطبيعة العمل حرصا على سلامة البيانات والاجهزة من الاختراق.

اضافة اعلان

 


 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202129164438537283906

إدارة الأزمات : 8 أيام متبقية على تطبيق أمر الدفاع 35

122021511216469896129

الأردن يشارك في اجتماعات الدورة 41 لمجلس وزراء التنمية والشؤون الاجتماعية العرب

1220212218126563691634

منتدون : الأردن يشهد توجهًا نحو النهوض بواقع المرأة

12202122134649492720199

معان : اختتام ورشة المواطنة والتحول الرقمي للجمعيات النسائيَّة

كورونا 5

مراكز تطعيم جميع الجرعات يوم الجمعة - أسماء

w

المعايطة يحاور طلبة وإداريين في جامعة الإسراء حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية

أخبار متعلقة
11202127141239807403623

وزير التربية: سنبقى على التعليم الوجاهي طالما الوضع تحت السيطرة

مدارس خاص

التربية : الإمتحانات وجاهية الأسبوع المقبل

وزارة التربية والتعليم

تربية السلط تطلب حصر أسماء أولياء أمور الطلبة الراغبين بتطعيم أبناءهم إختياريا

المدارس

وزارة التربية : التعليم الوجاهي مستمر

مدرسة

التربية : مبادرات لاستفتاء اولياء امور الطلبة حول موافقتهم على تطعيم أبنائهم

مدرسة

التربية لـ الوكيل : تحويل 7 مدارس للتعلم عن بعد