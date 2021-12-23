التربية تعمم وتحذر من هجمات تصيد الكتروني - وثيقة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت وزارة التربية والتعليم من هجمات تصيد الكتروني تستهدف موظفي المؤسسات الحكومية ، وفق تعميم وصل موقع الوكيل الاخباري .



واكد التعميم بأن المخترق يقوم بارسال ايميل من مصدر موثوق يشير فيه الى مواضيع عامة مثيرة للاهتمام ( تنزيل برامج مكافحة الفيروسات الجديدة ) ويطلب من الضحية الضغط على رابط التنزيل او الحصول على مزيد من المعلومات.



وطلبت الوزارة الايعاز للمعنيين والموظفين جميعهم الذين يعملون على اجهزة الحواسيب الالتزام بضرورة عدم فتح اي رسالة الكترونية او الضغط على رابط ليس له علاقة بطبيعة العمل حرصا على سلامة البيانات والاجهزة من الاختراق.

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