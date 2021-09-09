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الخميس، 09-09-2021 10:16 ص

التربية : تعميم بشأن خطة تدريس الطلبة قريبا

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة التربية والتعليم التعميم على مدراء التربية خلال الفترة القريبة، حول خطة تتعلق بعملية التدريس للمدارس التي تعمل بنظام التناوب، تتضمن الموضوعات أو المفاهيم التي سيتم تدريسها وجاهيا، اضافة الى توجيهات وارشادات لعملية التدريس عن بعد.

يأتي ذلك حرصا من وزارة التربية والتعليم على استمرار سير العملية التعليمية في الميدان التربوي في المدارس التي تعمل بنظام التناوب، ومن أجل ضبطها وادارتها على النحو الأمثل من قبل المعلمين والمشرفين التربويين ومديري المدارس والمعنيين كافة.

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