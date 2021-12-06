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الإثنين، 06-12-2021 04:03 م

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والتعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ان الوزارة عممت على رؤساء القاعات باجراء فحص يومي للطلبة أثناء دخولهم الى القاعات والتدقيق على أسمائهم حسب بيانات وزارة الصحة .

 واكد العجارمة أن الوزارة لن تسمح بدخول أي طالب إلى قاعات امتحانات الثانوية العامة بالدورة التكميلية إذا كان مصابا بفيروس كورونا، وستؤجل امتحان الطالب المصاب إلى الدورة العادية المقبلة.

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وفي وقت سابق طالبت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة "ذبحتونا" الحكومة باستثناء طلبة الدورة التكميلية للتوجيهي من أمر الدفاع رقم (35) لسنة 2021، والذي -بناءً عليه- قررت وزارة التربية والتعليم، اشتراط تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، لدخول طلبة الثانوية العامة لأداء امتحان الدورة التكميلية، أو إجراء فحص PCR مع كل امتحان.

 

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