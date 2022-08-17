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الأربعاء، 17-08-2022 08:54 م

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -  فعلت وزارة التربية والتعليم رابط اعلان نتائج الثانوية العامة /التوجيهي، للعام 2022 ، حيث سيتم اعلان النتائج في وقت لاحق .
 
ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس؛ مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.

للدخول إلى صفحة النتائج : اضغط هنا .

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