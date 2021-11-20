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السبت، 20-11-2021 02:02 م

التربية تفوض الحكام الإداريين بشأن دوام الطلبة خلال المنخفض

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 


أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وجيه عويس ان الوزارة فوضت مدراء التربية في المحافظات بالتنسيق مع الحكام الإداريين حول دوام طلبة المدارس خلال المنخفضات الجوية .

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وقال الوزير عويس في حديث لـ "الوكيل الاخباري" اليوم السبت ، أنه لا تغيير على دوام طلبة المدارس لغاية الآن بسبب المنخفض الجوي الذي تشهده المملكة.


وبّين عويس أنه يوجد  تعميم أصدرته وزارة التربية والتعليم سابقا بتفويض مدراء التربية بالتنسيق مع الحكام الإداريين في مختلف محافظات المملكة لمراقبة الحالة الجوية واتخاذ الإجراء المناسب حفاظا على سلامة الطلبة بالتزامن مع الحالة الجوية السائدة في المملكة .


 




 

 


 

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