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التربية تقرر إعادة مقررات الحفظ في امتحان التوجيهي 2023

الأحد، 12-03-2023 10:03 ص

التربية تقرر إعادة مقررات الحفظ في امتحان التوجيهي 2023

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
قررت وزارة التربية والتعليم إعادة مقررات الحفظ في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي"، للعام 2023، وفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في الوزارة الدكتور محمد كنانه.

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وقال كنانة اليوم الأحد لـ"الوكيل الإخباري" إن الوزارة عممت على مديريات التربية والتعليم باعتماد مقررات الحفظ في امتحان التوجيهي للعام الدراسي 2023.


وأضاف أن المقررات تتمثل في مبحث "اللغة العربية (مشترك) للفروع الأكاديمية والمهنية ، اللغة العربية (التخصص) ومبحث التربية الإسلامية (مشترك)".


وكانت التربية ألغت خلال جائحة كورونا مقررات الحفظ كالآيات القرآنية والأبيات الشعرية في امتحان التوجيهي.


 




 

 


 

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