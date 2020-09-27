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الأحد، 27-09-2020 06:34 م

التربية تقرر اغلاق مدارس - اسماء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري- قالت وزارة التربية انه تم تحويل (  16 ) مدرسة  إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأحد والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث اولى وطلبة ثانوية عامة :   ( 11) مدرسة حكومية وخمس  (  5 ) مدارس خاصة بسبب اصابات كورونا  .

المدارس الحكومية : 

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1-  مدرسة كلية الحسين الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالب. 
2-  مدرسة عين جالوت الثانوية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة طالبة. 
3-  مدرسة الكرامة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة معلمة. 
4-  مدرسة أم حذيفة / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة معلمة.
5-  مدرسة زينب بنت الرسول الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء عين الباشا / إصابة طالب.
6-  مدرسة فاطمة بنت عبد الملك / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان / إصابة مستخدمة.
7-  مدرسة السهل الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم لمحافظة عجلون /  إصابة طالب.
8-  مدرسة مرصع الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة جرش /إصابة طالبتين و5معلمات.
9-  مدرسة النزهة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
10-  مدرسة أم عمار الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
11- مدرسة الإمام البخاري الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة طالب.


المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في خمس ( 5 ) مدارس خاصة بسبب إصابة ( 4 ) إصابات 3 معلمات وطالب.  
 
مجموع إصابات اليوم ( 21 ) إصابة :-
●عدد إصابات المعلمين ( 12) معلمة.
●عدد إصابات الطلبة (8) طلاب وطالبات.
●      إصابة مستخدمة واحدة. 
•عادت (   38 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا  ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعلم عن بعد  بسبب الاصابات جائحة كورونا.

 • بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود اصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 363) مدرسة  متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث .

• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث  والثقافة العسكرية والقطاع الخاص ) ( 247 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد  شاملة المدارس في المناطق المعزولة.

• بلغ عدد الطلبة المصابين  ( 194 ) طالبًا وطالبة.
• بلغ عدد المعلمين المصابين ( 129) معلمًا ومعلمة و(  11 ) مستخدمين و ( 5 ) موظفين في مديريتي تربية وتعليم.
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس . 

وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .



 




 

 


 

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