التربية تقرر تخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قررت وزارة التربية والتعليم تخفيض مدة إغلاق الشعب المدرسية من 14 إلى 5 أيام في حال بلغت نسبة الفحوصات الايجابية 10% في الشعبة الصفية .



ووفق الكتاب الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري فإنه يتم تعليق الدوام الوجاهي في الشعبة / المدرسة والتحول عن بعد 5 ايام دوام رسمي على ان يتم اجراء فحص pcr للطلبة المخالطين في اليوم الخامس من تعليق الدوام.



واوضح الكتاب انه في حال كانت نتيجة فحص سلبية فيعود الطالب للتعليم الوجاهي في المدرسة اما في حال كانت النتيجة ايجابية يستمر تعليق الدوام الوجاهي للطالب فقط وليس للصف او المدرسة لمدة 14 يوما ان كانت قد ظهرت اعراض عليه ولمدة 10 ايام في حال لم تظهر على الطالب اية اعراض .

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