التربية تكرم مديرياتها الفائزة بجائزة التميز



الوكيل الاخباري -

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كرم وزير التربية والتعليم الدكتور محمد أبو قديس، مديريات التربية والتعليم الفائزة بجائزة المديريات الداعمة للتميز في دورتها الأولى.وأشار الدكتور أبو قديس خلال حفل التكريم الذي نظمته الوزارة اليوم الأحد، بحضور المدير التنفيذي لجمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي لبنى طوقان، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إلى حرص الوزارة على مأسسة مخرجات الجائزة في العملية التربوية والتعليمية، مؤكدا دور الجائزة في تعزيز جوانب الإبداع والتطوير في العمل التربوي.