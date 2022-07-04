التربية تكشف أبرز مخالفات امتحان التوجيهي

الوكيل الإخباري - قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة رصدت ملاحظات هامة خلال اليومين الماضيين تمثلت بتأخر وصول الطلبة إلى قاعات الامتحان، وارتفاع مخالفات استخدام الهواتف.

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وأكد العجارمة خلال جولة تفقدية اليوم الاثنين على عدد من قاعات الامتحان في العاصمة عمان في يومه الثالث حيث تقدم الطلبة لمبحث تاريخ الأردن في ورقة امتحانية موحدة للفروع التعليمية كافة، عدم التهاون في تطبيق التعليمات الناظمة للامتحان، وإعادة النظر بالعقوبات ومعالجة قضايا الغش، مشيرا الى أن الامتحانات جاءت بشكل عام متوازنة وشاملة وراعت الفروق الفردية بين الطلبة والأسئلة من الكتاب المقرر.



من جانبها، تفقدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قاعات الامتحان في مدرسة الأميرة راية بنت الحسين الثانوية للبنات، والأميرة عالية بنت الحسين الثانوية للبنات المخصصة للطلبة الذكور، والفدين الثانوية المختلطة للبنات ومدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز التابعات لمديرية التربية والتعليم لقصبة المفرق.



إلى ذلك أكد العجارمة والقبيلات خلال جولتيهما أن الوزارة تولي الاهتمام الكبير لجميع الملاحظات التي ترد إليها سواء من خلال غرفتي العمليات أو الجولات الميدانية أو التي ترصدها من وسائل الإعلام.



وكانت فرق ولجان إشرافية من الوزارة جالت على مختلف المدارس التي يعقد فيها الامتحان، حيث تقدم للامتحان في يومه الثالث 153674مشتركاً ومشتركة موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية.