التربية تكشف تفاصيل جديدة حول اصابات كورونا بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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قالت وزارة التربية والتعليم إن نسبة الحضور الإجمالية للطلبة للمدارس اليوم الاثنين بلغت 60.3 بالمئة من الفئة المستهدفة وتشمل طلبة رياض الاطفال والصفين الاول والثاني وطلبة التوجيهي.واكدت الوزارة في تقريرها اليومي حول سير عملية العودة المتدرجة للمدارس، إن نسبة الالتزام بالبرتوكول الصحي من قبل الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية في المدارس بلغت 97.4 بالمئة.واوضحت أن 9 معلمين سجلت إصابتهم بفيروس كورونا، من بينهم 8 معلمين لم يلتحقوا بمدارسهم يوم أمس، بالإضافة إلى إداريين اثنين تم التعامل معهم جميعا وفق البرتوكول الصحي من خلال الزامهم بالحجر المنزلي.كما بلغ عدد الطلبة المصابين بفيروس كورونا بحسب الوزارة، 8 طلاب 4 منهم في القطاع المدارس الحكومية و 4 في القطاع الخاص، لم يلتحق اي منهم بالدوام المدرسي، وطبقت بحقهم الاجراءات التي تضمنها البروتوكول الصحي والزامهم بالحجر المنزلي.وبينت الوزارة أن النسبة التراكمية للطلبة الذين اختار أولياء أمورهم خطيا الدوام عن بعد بلغت، 15 بالمئة.