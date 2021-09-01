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الأربعاء، 01-09-2021 02:42 م

التربية تكشف تفاصيل حول دوام المدارس هذا العام

مدرسة


  الوكيل الاخباري -  قارنت وزارة التربية والتعليم ، الأربعاء ، بين العودة الى التعليم الوجاهي في 2020 ، والعودة الى التعليم الوجاهي في هذا العام.

وبحسب رسم توضيحي نشرته الوزارة عبر مواقع التواصل، فلم يكن في العام الماضي برنامج للفاقد التعليمي، ولم يكن في العام أي عملية تطعيم ضد الفيروس ، بينما وصلت هذا العام الى 45% من الفئة المستهدفة.

كما لم يتوفر المطعوم لمن هم اقل من 18 عاما ، بينما يتم الآن إعطاء المطعوم لهذه الفئة العمرية.

كما انخفض معدل انتشار الفايروس، وتوفرت المستشفيات الميدانية، وانخفض عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات، وتم التشديد على إجراءات السلامة العامة.

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