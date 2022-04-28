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الخميس، 28-04-2022 05:27 م

التربية تكشف شكل دوام طلبة المدارس بعد عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، الخميس، إنّ دوام طلبة المدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8 صباحا بعد عيد الفطر، والطابور الصباحي للطلبة الساعة 7:45 دقيقة.

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وأضافت قبيلات، أن الحصة الأولى في المدارس ذات الفترتين ستبدأ الساعة 7 صباحا، والفترة الثانية الساعة 11:55 صباحا.


وبينت، أن مدة الحصة الواحدة للفترة الواحد ستعود 45 دقيقة، وللفترتين 40 دقيقة.

 

وفيما يتعلق بالمدارس التي ألغت نظام التناوب، أكّدت قبيلات، أن 286 مدرسة ألغت نظام التناوب.

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