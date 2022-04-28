التربية تكشف شكل دوام طلبة المدارس بعد عيد الفطر

الوكيل الإخباري - قالت الأمينة العامة لوزارة التربية للشؤون الإدارية والمالية، نجوى قبيلات، الخميس، إنّ دوام طلبة المدارس الفترة الواحدة سيبدأ الساعة 8 صباحا بعد عيد الفطر، والطابور الصباحي للطلبة الساعة 7:45 دقيقة.

اضافة اعلان



وأضافت قبيلات، أن الحصة الأولى في المدارس ذات الفترتين ستبدأ الساعة 7 صباحا، والفترة الثانية الساعة 11:55 صباحا.



وبينت، أن مدة الحصة الواحدة للفترة الواحد ستعود 45 دقيقة، وللفترتين 40 دقيقة.



وفيما يتعلق بالمدارس التي ألغت نظام التناوب، أكّدت قبيلات، أن 286 مدرسة ألغت نظام التناوب.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة