الجمعة 06-05-2022
الوكيل الاخباري
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التربية تكشف طبيعة دوام الطلبة بعد عطلة عيد الفطر

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الجمعة، 06-05-2022 03:17 م

التربية تكشف طبيعة دوام الطلبة بعد عطلة عيد الفطر

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم طبيعة دوام الطلبة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد.

وقالت الوزارة في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الجمعة، إن الدوام في مدارس الفترة الواحدة سيكون على النحو التالي:

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- الطابور الصباحي للطلبة الساعة 7:45 دقيقة
- الحصة الأولى الساعة 8:00 صباحًا.

أما في المدارس ذات الفترتين أشارت الوزارة إلى أن الفترة الأولى ستبدأ في الساعة 7:00 صباحًا، فيما تبدأ الفترة الثانية في الساعة 11:55 صباحًا.

وبيّنت أن مدة الحصة للفترة الواحدة ستعود (45) دقيقة، وللفترتين (40) دقيقة.

 

وأوضحت أن نحو 286 مدرسة فقط في جميع مناطق المملكة ما زالت على نظام التناوب.

 




 

 


 

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