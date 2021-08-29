التربية تكشف عن المدارس التي سيكون دوامها فترتين

الوكيل الاخباري - اكد امين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة، ان الوزارة وضعت خطة لاستيعاب الطلبة الذين تم نقلهم من المدارس الخاصة الى الحكومية خلال السنتين الاخيرتين والبالغ عددهم 170 الف طالب وطالبة.



واضاف العجارمة في تصريحات صحفية ان الوزارة اقرت نظام دوام المدارس بالتناوب لاستيعاب الطلبة وتحقيق الشروط الصحية فيها، كما قامت بتحويل بعض المدارس التي تعاني من الاكتظاظ الى نظام الفترتين.



وقال ان اي شعبة صفية يزيد عدد طلبتها عن 30 طالبا ولا يوجد بها مساحة تكفي لتطبيق البروتوكول الصحي سيتم تقسيم دوامها الى فترتين او بالتناوب، مشيرا الى ان المديريات ستعلن عن المدارس التي سيكون فيها التناوب والفترتين حسب اعداد الطلبة.

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