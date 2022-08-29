التربية تكشف عن حاجتها لـ 10 آلاف معلم

الوكيل الاخباري - كشف الناطق باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، الاثنين، إلى حاجة وزارة التربية والتعليم إلى 10 آلاف معلم، 4 آلاف سوف يكونوا معينين بطريقة رسمية، وتم تعيين الإعلان عن 1500 ويتبقى 2500 وديوان الخدمة يقوم بإجراءات الامتحانات والترشيح، أما 6 آلاف سيتم تعيينهم على حساب التعليم الإضافي.



وحول الأطفال ذوي الإعاقة، قال المساعفة، إن استراتيجية الوزارة وخططها تعتبر هذه الفئة أولوية من لخدمتهم وتم اعتماد بعض المدارس تسمى "مدارس دامجة" ولدينا خطة استراتيجية عشرية وتعاون مستمر بين الوزارة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لدعم هذه الفئة.

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