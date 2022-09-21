التربية تكشف عن خطط واجراءات قادمة بشأن المدارس

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية والتعليم نجوى قبيلات، الأربعاء، أن نحو 30 طالب انتقل من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بينما انتقل نحو 20 ألف طالب من المدارس الحكومية إلى الخاصة.



وأشارت إلى أن أكثر من 200 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال عامين انتشار خلالهما فيروس كورونا.



وعن الغرف الصفية الجديدة قالت قبيلات إن الوزارة ستستلم 904 غرف صفية جديدة بطاقة استيعابية لنحو 30 ألف طالب.



وأشارت إلى استحداث 42 مدرسة مسائية، وتم استئجار حوالي 15 مدرسة.



وبينت أنه تم طرح عطاء مدارس الشراكة مع القطاع الخاص بشكل رسمي وعددها 15 مدرسة، مبينة أنه سيتم استقبال العروض ودراستها وإحالة العطاء قريبا.



وعن الإصابة بفيروس كورونا، بينت قبيلات أنه تم رصد 193 إصابة بين الطلبية منذ بداية العام الحالي.



وأوضحت أن إجمالي الإصابات من طلبة ومعلمين وإداريين بلغ 399 إصابة.

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