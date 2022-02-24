التربية تكشف عن شكل أسئلة التوجيهي وتوزيع العلامات في امتحانات "العربي والإنجليزي والرياضيات"

الوكيل الاخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك عن شكل أسئلة الامتحان في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، لطلبة الثانوية العامة للمتقدمين في العام الدراسي 2021/2022.

وقالت الوزارة إن مجلس الامتحان العام قرَّر في جلسته الأولى للعام الدِّراسي 2022/2021 ما يلي:

أولاً: رفع نسبة الأسئلة المقاليَّة لمباحث: اللغة العربيَّة، اللغة الإنجليزيَّة، الرياضيَّات، لتتراوح ما بين (40% - 50%)، مع الإبقاء على الأسئلة الموضوعية بنسبة 100% لباقي الأوراق الامتحانيَّة. اضافة اعلان





ثانياً: توحيد الورقة الامتحانيَّة لجميع الخطط الدِّراسيَّة، بحيث يتقدَّم جميع الطَّلبة على الكتب التي تُدرَّس للطَّلبة النظاميين.



ثالثاً: توزيع الأسئلة في الورقة الامتحانيَّة على مستويات القياس كالآتي:

أ- المعرفة (40%)

ب- الفهم والتَّطبيق وتوظيف المعلومات (40%)

ج- قدرات عُليا مثل التَّحليل والاستنتاج (20%)







