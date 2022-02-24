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الخميس، 24-02-2022 05:54 م

التربية تكشف عن شكل أسئلة التوجيهي وتوزيع العلامات في امتحانات "العربي والإنجليزي والرياضيات"

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الوكيل الاخباري - كشفت وزارة التربية والتعليم عبر صفحتها على الفيسبوك عن شكل أسئلة الامتحان في مباحث اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، لطلبة الثانوية العامة للمتقدمين في العام الدراسي 2021/2022.

 

وقالت الوزارة إن مجلس الامتحان العام قرَّر في جلسته الأولى للعام الدِّراسي 2022/2021 ما يلي:

 

أولاً: رفع نسبة الأسئلة المقاليَّة لمباحث: اللغة العربيَّة، اللغة الإنجليزيَّة، الرياضيَّات، لتتراوح ما بين (40% - 50%)، مع الإبقاء على الأسئلة الموضوعية بنسبة 100% لباقي الأوراق الامتحانيَّة.اضافة اعلان


ثانياً: توحيد الورقة الامتحانيَّة لجميع الخطط الدِّراسيَّة، بحيث يتقدَّم جميع الطَّلبة على الكتب التي تُدرَّس للطَّلبة النظاميين.

ثالثاً: توزيع الأسئلة في الورقة الامتحانيَّة على مستويات القياس كالآتي:
أ- المعرفة (40%)
ب- الفهم والتَّطبيق وتوظيف المعلومات (40%)
ج- قدرات عُليا مثل التَّحليل والاستنتاج (20%)

 



 




 

 


 

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