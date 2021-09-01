التربية تكشف عن مدة الحصة في المدارس

الوكيل الاخباري - قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات ، الاربعاء، ان الوزارة امنت كمامات لجميع الطلبة .



واضافت قبيلات في تصريحات صحفية ان مسافات الامان في المدارس الحكومية هي نفسها في المدارس الخاصة كما ان هناك فرق تفتيشية على البروتوكولات الصحية المتبعة



واشارت قبيلات ان وزارة التربية اجرت نحو 14 الف فحص عشوائي للكشف عن فيروس كورونا التي نتج عنها اصابة 23 شخص من طالب ومعلم في فترة الفاقد التعليمي .



ووصفت نسبة الحضور في اليوم الاول من الدوام بالممتازة



وكشفت قبيلات ان مدة الحصة في المدارس التي يكون نظام دوامها فترة واحدة هي 30 دقيقة اما المدارس ذات نظام الدوام بفترتين ستكون مدة الحصة 40 دقيقة لاعطاء الطلاب اكبر قدر ممكن من الحصص .

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