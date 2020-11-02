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الإثنين، 02-11-2020 11:56 ص

التخفيــض غير محدد لمدّة معيّنة

التربية تكشف للوكيل آلية خصم 15% لطلبة المدارس الخاصة

وزارة
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري- جلنار الراميني - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التربيـــة والتعليم ، عبد الغفور القرعان ، أن تخفيض رسوم الطلبة الذين يدرسون في المؤسسات التعليمية الخاصة ، بنسبة (15%) غير مشروطة بدفع ولي الأمر للرسوم دفعة واحدة .

وزاد " يسري قرار الخفض على الجميع ، اعتبارا من قرار الحكومة ، بالتحوّل إلى التعليم عن بعد ، سواء أكان ولي الأمر قد دفع للفصل الأول كاملا أو يقوم بالدفع شهريا ".

ولفت القـــرعان، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التخفيــض غير محدد لمدّة معيّنة ، وإنما "معمول به" ، باستمرار قرار التعليم عن بعد على أن يتوقف في حال العودة للتعليم الوجــاهي .

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ونوّه ، ان حساب نسبة التخفيض تتم بناءً على العقد الموقع بين المؤسسات التعليمية الخاصة ، وولي الأمر ، وإن كان العقد بناءً على تخفيض معلن من المؤسّــسة التعليمية الخاصة ، في بداية العام الدراسي ، أو بدون تخفيض.

 

آلية التعامل مع المدارس التي لم توقع العقود 
وعن آلية تعامل وزارة التربية والتعليم مع المدارس التي لم توقع عقودا،  بل اعتمدت على اتفاق شفوي مع أولياء أمور طلبة ، فقد لفت القرعان، أن العقـــد بين المؤسسة التعليمية الخاصة ، وولي أمر الطالب ملزم استنادا إلى الفقرة أ/1 من المادة 11 من نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية .

وتنص المادة آنفة الذكر : 
تعد المؤسسة عقدا خاصا موحدا تعتمده الوزارة ، وتوقعه المؤسسة وولي أمر الطالب عند التسجيل ويحتفظ كل منهما بنسخة منه ، على أن يتضمن هذا العقد الرسوم الدراسية ، ولا يحق للمؤسسة تقاضي أي مبالغ أخرى ، مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها ما لم ترد في العقد تحت طائلة استردادها لصالــح ولي الأمر.

وفيما يتعلق بأجور الحافلات "توصيل الطلاب" ، فقد أوضـــح أن مبادرة المؤسسات التعليمية الخاصة ، إدّت إلى تخفيض قيمة الرسوم بما لا يقل عن (15%) ، وتتضمن ما تتقاضاه المدرسة من رسوم دراسيّة وأجور مواصــــلات .

 

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