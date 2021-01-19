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التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

الثلاثاء، 19-01-2021 10:37 ص

التربية تكشف للوكيل تفاصيل وموعد اعلان نتائج التوجيهي

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان للوكيل الاخباري انه من المتوقع ان يتم اعلان نتائج الثانوية العامة نهاية الاسبوع الاول من شهر شباط القادم . 

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وقال القرعان ان النتائج ستعلن عن طريق رابط الكتروني ستنشره الوزارة كما ستوزع بشكل ورقي على المدارس . 

 

ووجه القرعان في تصريحه رسالة الى الطلبة بأن لا يقلقوا من دقة تصحيح الاوراق حيث ان استخدام القارئ الضوئي في تصحيح امتحانات التوجيهي اثبت نجاحه كما ان ورقة الامتحان تمر في 13 مرحلة تصحيح للوصول الى مرحلة اظهار العلامة النهائية .

 

 


 




 

 


 

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