التربية تكشف موعد قرار دوام المدارس

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد الناطق بإسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان في تصريح اليوم للزميل هيثم الوكيل على برنامج دق سلف على اذاعة نشامى ان قرار آلية دوام الفصل الدراسي القادم سيكون في آخر أسبوع من شهر كانون الثاني .وكان وزير التربية والتعليم، الدكتور تيسير النعيمي نفى لموقع الوكيل الاخباري وجود قرار بالعودة إلى التعليم الوجاهي بالمدارس الاردنية .وقال النعيمي ان جميع ما يتم تداوله عبر وسائل الاعلام هي خطوط عريضة لشكل عودة الطلبة الى مدارسهم الفصل القادم، وسيتم طرح هذه الخطوط على وزارة الصحة لأخد قرار نهائي بذلك.