الثلاثاء 23-03-2021
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الثلاثاء، 23-03-2021 06:26 م

التربية تُكلف أمهات عاملات لديهن أطفال بالعمل عن بُعد

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - وجه وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد أبو قديس، بتكليف جميع العاملات من الأمهات اللواتي لديهن أطفال في دور الحضانة ورياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى بالعمل عن بُعد، اعتبارا من الثلاثاء وحتى إشعار آخر.

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وقال الناطق باسم وزارة التربية عبد الغفور القرعان في تصريحات صحفية، إن "القرار جاء بناء على توجيهات مجلس الوزراء باعتماد الدوام عن بُعد للأمّهات اللاتي لديهنّ أطفال في دور الحضانة، وفي رياض الأطفال، وفي الصفوف المدرسيّة الثلاثة الأولى وحتى إشعار آخر".


ويأتي هذا التوجيه، لـ "مساعدة الأمّهات، وتمكينهنّ من تقديم الرعاية لأطفالهنّ، خصوصاً في ظلّ تعليق الدوام الوجاهي لطلبة المدارس ورياض الأطفال واعتماد التعليم عن بُعد"، وفق القرعان.
وأوضح أنه "يجب عليهن الالتحاق بمراكز عملهن في حالات الضرورة القصوى حينما يتطلب منهن ذلك".



 




 

 


 

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