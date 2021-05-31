التربية: تمديد فترة التقدم للنقل الخارجي للمعلمين

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تمديد فترة استقبال طلبات النقل الخارجي الإلكترونية للمعلمين والإداريين الراغبين بالنقل، حتى مساء يوم الأحد السادس من شهر حزيران المقبل، ووفق الأسس المعتمدة لهذه الغاية.

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ودعت الوزارة المعلمين الراغبين بالتقدم للنقل الخارجي للعام الدراسي المقبل 2021/2022 ، الدخول على الرابط الالكتروني: " الرابط "،والاطلاع على الأسس المعتمدة لغايات النقل، وتعبئة النموذج الخاص بعملية النقل.



وبينت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن قرار التمديد يهدف لإتاحة الفرصة أمام المعلمين المعارين والمجازين الراغبين بالعودة لعملهم، بعد أن جرى تعديل أسس النقل الخارجي لهذا العام لتمكينهم من ذلك.



يذكر أن الفترة المتاحة للتقدم بالنقل الخارجي للمعلمين، والتي اعلنتها الوزارة في وقت سابق تنتهي يوم غد الثلاثاء، وتقدم خلالها 3700 معلم ومعلمة.

