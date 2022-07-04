التربية تنسّق مع ديوان الخدمة لتعيين معلمين على التعليم الإضافي

الوكيل الإخباري - أنهت وزارة التربية والتعليم من إعداد التشكيلات النهائية المتعلقة بتعيين المعلمين والمعلمات على حساب التعليم الإضافي ليتم رفعها إلى ديوان الخدمة المدنية، لإجراء اختبارات التنافس بعد عطلة عيد الأضحى.

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وقال أمينة عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، إنه وبعد إجراء اختبارات التنافس سيتم استكمال إجراءات التعيين لالتحاق المعلمين على حساب التعليم الاضافي اعتبارا من الأول من آب/اغسطس.



وبينت قبيلات أن آلية انتقاء المعلمين على حساب التعليم الإضافي العام الحالي "تختلف عما كانت سابقا"، موضحة أنه جرى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بحيث يكلّف المعلمين الناجحين في امتحان ديوان الخدمة المدنية على حساب التعليم الاضافي.



وأضافت قبيلات "في حال عدم وجود ناجحين في اختبارات ديوان الخدمة المدنية يتم التعيين ممن تقدموا لامتحانات وزارة التربية والتعليم، حيث أطلقت الوزارة في وقت سابق رابط تقديم للتعليم الإضافي".

وأشارت قبيلات إلى أنه بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة سيُجرى امتحان للمعلمين المتقدمين على التعليم الإضافي.