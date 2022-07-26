التربية تنشر أسماء المرشحين للتعيين - أسماء

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم اسماء 418 مرشحا للتعيين للعام الدراسي 2023/2022 بحسب أسس اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة.

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وطلبت الوزارة من المرشحين مراجعة مراكز العمل إزاء أسمائكم، خلال (10) أيامن موضحة انه يعتبر مستنكفًا من يتأخر عن هذا الموعد ويفقد حقه في التعيين.

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لواء قصبه عمان/محافظه العاصمه

ايسر احمد عواد خرابشه

شادى محمد محمود الحنفي

احمد خالد ياسين ابو حلوه

محمد رجب يوسف مشايخ

نبيل احمد داود العديلي

انس ابراهيم محمد ابراهيم

عبد العزيز محمد عبد العزيز المحروق

محمد اسماعيل محمد عوض الله

عمرو فيصل مصطفى ابو عواد

عبد الرحمن احمد محمد شاور

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لواء الجامعه/محافظه العاصمه

مصعب علي محمد الغزو

محمد داود يوسف اللحام

فاهد هاني فاهد العساف

مالك خليل محمد ابو رضوان

امجد منير احمد مرعي

محمد عبد الله سلامه الجدوع

احمد سعد الدين محمد ابو عماره

منذر موسى خليل فرعون

مطلق سالم ابراهيم العوامله

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لواء وادي السير/محافظه العاصمه

فادي صالح محمد السليحات

مأمون عمر محمود حسنين

زيد خالد محمود القيسي

جمال رسمي علي علي

ليث صبحي عايد العمايره

اسامه مفلح علي العقيل

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لواء ناعور/محافظه العاصمه

مجدي سامي سليمان المطر

محمد عماد عبد اللطيف المطيريين

سلطان باسم فرحان الدروبي

راشد اسماعيل محمود الهلالات

طارق بركات محمد الحلاحله

عبد الرحمن رفيفه خلف الزوغه

امين مجدى احمد الشحاده

همام ايمن رضوان المناعسه

احمد توفيق عبد العزيز المساعفه

محمد ابراهيم علي السواعير

قتيبه علي عبد القادر البكار

رائد احمد عواد المساعفه

احمد موسى محمود الملاح

مالك احمد عبد المعطي المطيريين

محمد سامي سالم العفيشات

محمود عبد السلام محمود البكار

سلمان احمد سليمان السواعير

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لواء القويسمه/محافظه العاصمه

معاذ منير ابراهيم الرفاعي

محمد ابراهيم فارس خليل

علاء يوسف يعقوب الزعاتره

نزار عماد صلاح عبد الحليم

سفيان صالح محمد الاقطش

هيثم احمد محمد الحسنات

يزن حسين فالح الحنيطي

نعيم عبد الرحمن عبد الله ابو محفوظ

طارق محمد ابراهيم ابو نجا

محمد عبد الحكيم صلاح دغمش

يزن محمود عبد سلامه

احمد يوسف عبد المنعم النجاجره

عمار احمد محمد المصري

انس خالد حسين دار خليفه

مؤيد محمد رزق احمد قطيط

صهيب سمير حسن غنيم

نضال عطا الله سفهان الرواشده

معتز عيسى حسن ابو توبه

محمد حمدى محمد قزاعر

محمد لطفي عبد الرحمن النفيعي

غسان ماجد عبد الحميد الرقب

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لواء سحاب/محافظه العاصمه

صالح محمود ضيف الله الوريكات

حاتم احمد ذيب رباع

مؤمن سعيد خليف ابو زيد

يوسف علي يوسف ابو سبيتان

احمد مهدى احمد احميدى

محمود عيد محمود ابوزيد

مروان عبد الرحمن حمد الفرج

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لواء ماركا/محافظه العاصمه

سامي علي سامي جرادات

يوسف سعيد عمر لصوي

ناصر سعدى احمد الطراونه

عبد الله محمود شلاش مستريحي

خالد وليد خالد الناطور

ليث محمد خليل ابو خليل

انس احمد عبد المجيد الكوامله

احمد محمد موسى الاطرش

اسماعيل جمعه محمد الخطيب

خالد صالح عبد الوهاب الجعبه

طارق زياد محمد عبد الرحمن

ابراهيم مصطفى ابراهيم نصر الله

محمود حسن ابراهيم الناشف

محمد يوسف عبد الرحمن ابو دبور

هاشم السيد هاشم ابو شاهين

معتز سمير جوده الصاحب

ايمن سعيد خليل دباس

شادي ماجد رفعت عطا الله

محمود عبد الفتاح محمود الخواجه

طاهر رشاد طاهر صبح

صهيب شوقي خليل ابو لبن

خالد محمد خالد ابو زيتون الجرارعه

معدي عبد الكريم ابراهيم ابو صهيبان

يزن سامي عبد الرحمن بني هاني

حسام الدين محمد طه الجنايده

محمد نسيم غانم العجارمه

محمد سليمان محمود ابو صلاح

_

لواء الموقر

ليث خليف فالح الديكه

هاشم صلاح احمد الجبور

عمر يوسف احمد ابو غليون

سفيان محمد فالح الجبور

محمد حسين خلف الجبور

_

الجيزه

سامح سويلم حمدان الصبيح

ناصر محمد ناصر الزبن

حمزه مجدى احمد كساب

كاسب لفى كاسب النيف

ناصر صالح فناطل المسلم

محمود خالد محمود ابوحمود

محمد علي خليف العلي

عوض سلمان سليم السلايطه

صدام عاطف صالح الدهامشه

_

مادبا

معتز نايف عيد السنيان

انس عبد الحافظ مفلح البواريد

محمد احمد جميل خليل بطه

نائل سميح عوده الشوابكه

سعد عبد الله احمد الطيب

مامون احمد علي العميشات

عمار ابراهيم مصطفى الكسابره

حاتم محمد حامد البنادره

عبد الله يحيى مسلم الفلاحات

يزيد احمد سالم المجاوله

محمد احمد محمد ابوشنار

مصعب محمد سليمان ابو صليح

مجدي سالم مبارك الشوابكه

احمد ايوب ابراهيم ابو عيشه

_

ذيبان

حذيفه سلامه مجلي الرواحنه

حمزه عبد الفتاح مطر الطفيحات

علي ابراهيم محمود العدره

صهيب ايمن عيسى الهروط

ضيف الله عبدالحافظ ضيف الله الضرابعه

بلال عادل خلف الشنينات

_

الزرقاء الاولى/لواء قصبه الزرقاء

محمد مخلد احمد الزواهره

يحيى محمد سلامه الجمعان

عيسى محمد موسى بني يونس

عماد حافظ سليم عبد الحميد

موسى محمد عبد الرحمن الجندي

محمد حسين طاهر سويلم

صلاح محمد صالح عواد

عمر ناصر هلال محمد سعيد

عبد الله محمد فالح المناعيس

فادي سليمان محمد شريتح

صالح عمر صالح علاونه

هاني محمد عبد العزيز الخطيب

معين توفيق محمود خليل

حمزه احمد محمد الدراوشه

عامر ابراهيم سوقي ابو سعدى

اسامه احمد مصطفى العباسي

عامر عمر محمد ياسين

مالك محمد محمود ابو صفيه

اسماعيل يوسف عطا سلمان

عمر سامي حسين عابدي

علاء مصطفى تيسير ابو قطيش

عماد فادي عماد عشوه

احمد يوسف حسين العنانزه

عباس خضر ابراهيم فرج

ايمن فؤاد عثمان عياد

عكرمه ابراهيم محمد غيضان

جعفر جهاد جابر الجندي

_

الزرقاء الثانيه/لواء قصبه الزرقاء

محمد راكز سلامه الذياب

علاء الدين محمود عبد الحميد منصور

عبد الله محمد عثمان العزوني

نضال احمد محمد دعاس

_

الزرقاء الثانيه/لواء الهاشميه

نورس احمد طالب العكش

شادى نايف حسين مقدادى

محمد اسعد حسن جابر

احمد صافي احمد البنا

راشد عوده حسين المشاقبه

مالك محمد حسن حامد

محمد خليل حمدان العليمات

مهند غازي ابراهيم الزامل

حمزه عزالدين محمود داود

معتصم ايمن صبري شلبي

_

الزرقاء الثانيه/باديه وسطى

ضياء صالح خضر العثمان

قتيبه سامي فنخير الخلف

_

الرصيفه

سمير محمد محمود مصطفى

عبدالقادر هاني عبد القادر كتكوت

ربيع محمد عبد الكريم القواسمه

محمد يوسف حسن خضر

عبدالله وهدان احمد صلاح

مؤمن عبد الرحمن عبد الفتاح الشلبي

مصعب مصطفى موسى حماد

مالك عصام فايز سماره

احمد حمزه داود ابو ليلى

محمد يوسف هزاع عدس

_

السلط/لواء قصبه السلط

محمد صالح محمود الخليفات

احمد محي الدين محمد مصطفى

علي عطا سليم المناصير

احمد علي محمد ابو محيميد

امام بسام صالح البقور

عبد الفتاح زياد عبد الفتاح عربيات

احمد محمود محمد المناصير

خالد عبد الله موسى الزعبي

_

الشونه الجنوبيه

معاذ سليمان سليم العزازمه

عزام ناصر نايف عجوري

فيصل احمد سالم نصيرات

_

🟡#ديرعلا

سيف الدين حسن محمود البلاونه

ابراهيم محمد سالم الديات

_

عين الباشا

محمد عبد المجيد حماد الحسني

ليث محمد جميل ابو طير

احمد فواز محمد الوحيدي

علي جلال مصطفى علي

أهيب يوسف صالح ابو حميده

مصطفى عبد الله عباس المناصير

سائد يوسف علي النواتي

خليل محمد عبد الفتاح سلامه

حمزه رائد محمود شاهين

خليل حسن سليمان ابو رواع

حسام صلاح عوده عفانه

عمر توفيق عوده الوريكات

معاذ فيصل حسن ابو هذال

انس يحيى سعيد العداسي

محمد ابراهيم علي القصير

_

لواء قصبه اربد/محافظه اربد

باسم محمد رضا هلال بدارنه

عصام جمال محمد شناق

علاء صالح محمد شخاتره

سليمان خضر سليمان السعدي

احمد محمد علي مصطفى

احمد عدنان محمد الزيود

معاويه محمد عبد عبد الغني

محمد نمر جميل القهوجي

مشرف علي محمود دحادحه

محمود سامي عبد الله حواري

وائل شاهر راشد العقيلي

مدحت علي نايف هيلات

محمود احمد حسن الرواش

محمد عبد الله قاسم حيفاوى

حماد كمال حماد جاد الله

حسام محمد خليل خليل

محمد سمير محمد امين عبابنه

معن عبد الحكيم احمد متاني

علي محمد خليف الشلول

اسماعيل محمد فهمي حمد حمد

عبيده محمد تركي هيلات

صفوان محمد احمد خمايسه

انس منصور حسن منصور

_

لواء بني عبيد/محافظه اربد

صدام حسين محمود الشهابات

رافت حسين احمد درويش

قاسم قاسم محمد الجيوسي

احمد زياد صالح عثامنه

عبد اللطيف سليمان سلمان البريقي

براء علي نزال الحمدون

ادهم صالح جميل الزبيدي

قاسم محمد احمد ابواحسيان

علي ابراهيم محمد الضابط

محمد احمد محمد المناصره

اسامه نمر عزات العوسق

سليمان ماجد سليمان شحاده

محمد عبد العزيز ابراهيم ضميري

_

لواء المزار الشمالي/محافظه اربد

فائق عبد العزيز سالم هياجنه

محمد عاطف احمد الجراح

محمد بركات ماجد طلفاح

محمد عبد الله محمد البراهيم

علي محمود علي الحوارنه

_

لواءي الطيبه والوسطيه/محافظه اربد/الطيبه

يحيى شفيق علي العظم

عدي محمد موسى المقابله

_

لواءي الطيبه والوسطيه/محافظه اربد/الوسطيه

معن ابراهيم سالم المصطفى

زياد علي عبد الرحمن العزام

محمود محمد حمد العمري

_

لواء الكوره

حسام محمد عبد الله شرادقه

معاويه صقر علي بني عيسى

ابراهيم عبد المجيد محمد ثعلبي

احمد نمر احمد نوافله

علي زيد عقله طبنجه

سيف احمد علي الذيابات

مهدي سعيد محمد نوافله

محمد سليمان احمد طربوش

حسام الدين ابراهيم مصلح الزعبي

محمد علي تيسير محمد الحوراني

محمد عيسى محمد مستريحي

حمزه جعفر منصور السباعي

محمد يوسف علي بني ملحم

حمزه راشد محمود العثامنه

سعد الدين احمد سعد اعيده

بهاء الدين عبدالله احمد فقيه

منذر حسن عبد الله مهيدات

محمود سامي جبر الزعبي

عبد الله محمد عيسى دراوشه

خالد وصفى عبد القادر خطايبه

_

بني كنانه

محمد قسيم سليم عبيدات

صلاح محمود احمد الزعبي

منيف حامد احمد عبابنه

عبد الناصر عبد المجيد خالد الزعبي

عماد يوسف مفلح عبيدات

محمد محمود خالد طوالبه

راتب سليمان منصور الروسان

نورالدين احمد ابراهيم اللطايفه

عمر احمد عبد الرحمن الروسان

معاويه نبيل مفضي العقرباوى

_

لواء الاغوار الشمالية

مالك مزيد محمود احمد

محمد اديب عبد الرحمن الخطيب

بهاء الدين زياد محمود العويدات

عامر احمد عبد بشارات

عمر عادل احمد الخطيب

احمد خير صالح ابو عباس

خالد نزار مصطفى ابو صهيون

صلاح الدين اشرف اسماعيل الطيراوي

عبد الرحمن علي محمد علي

عبد الله سند فضيل ابو الرب

عبد الله محمد خير عبد الكريم الطويسات

محمد ابراهيم نافع الخضر

رائد احمد محمد الهنداوى

محمد باسم احمد عبد القادر

مالك محمد احمد لباد

فيصل احمد ذياب الصقر

باسم احمد مقداد عثمان

رامي ابراهيم مصطفى علاري

وسام فليح محمد الصقر

_

الرمثا

ليث تيسير عطيه العبد الرزاق

محمد كمال عقله الدرابسه

علاء خطار يونس رمضان

حسام الدين محمود عبد الله الزعبي

احمد حسن علي الحوراني

رداد عوض حامد الشبول

عبد الله محمد عبد الرحمن السباح

معن عوض محمد حسن

محمد ابراهيم ياسين الرمضان

قاسم محمود قاسم الشبول

علي احمد عوض مياس

احمد زهير علي الخزاعله

سامر محمود صالح عبيد الله

قاسم خالد كريم الزعبي

احمد جهاد ماجد الفندي

عبد الرحمن ياسر محمد الشبول

_

جرش

معاذ عقله سالم عتوم

احمد علي احمد الاعمر

صهيب محمد يحيى الضيافله

علي سليمان داود الرواشده

بلال محمد عبد اللطيف عثمان

حمزه احمد محمود العتوم

مظفر علي طه النوباني

ارشيد طه راشد العقيلي

عمر ابراهيم سليمان الحراحشه

_

عجلون

هاني جمعه احمد الزغول

نور الدين علي حسين بني فواز

احمد محمد احمد الزغول

حسين محمد احمد الزغول

_

عجلون/لواء قصبة عجلون

مجد يوسف محمد طوالبه

وائل محمد سليمان العرود

_

🟡عجلون/لواء #كفرنجه

لبيب احمد محمد بني نصر

علي محمد مصطفى فريحات

موفق احمد ابراهيم عنانزه

مصطفى محمد مصطفى عنانبه

بلال محمود علي عريق

_

المفرق

بسام حسين محمد الشديفات

علاء يوسف علي الشديفات

خليل عبد الله خليل المشاقبه

احمد خالد احمد محمد

بلال خالد احمد العزازمه

جواد رضوان خلف الشديفات

زايد محمد حسن المشاقبه

ابراهيم راشد عبود المشاقبه

عادل احمد يوسف المناعي

محمد ايمن خليف الخوالده

ابراهيم علي حمد الحسبان

خالد تيسير ارشيد العرقان

رعد عبد الفتاح عوض الخزاعله

وصفي علي محمد العموش

_

الباديه الشماليه الشرقيه

وائل عرسان حنيان العون

احمد ناصر عواد الخرمان

موسى زيدان عطيه البنيان

مالك ابراهيم سطعان المساعيد

سامي حامد ارويشد السرديه

ثامر مهدي كساب الرشود

محمود علي ادخين الشرفات

بكر فلاح حسوني الطوافشه

_

الباديه الشماليه الشرقيه/ رويشد

عبدالله سليمان عطا الشرفات

_

لواء الباديه الشماليه الغربيه

هشام نايل هيال بني خالد

عبدالله نهار فنخير الحرافشه

عبد العزيز صالح شداخ العنزي

مالك محمد حميدان الجبور

قاسم محمد فياض الدعيج

زيدان حمد سحيمان بني خالد

صقر فرحان حسين النعيمي

امين حسين مفضي حسين

مالك عرسان موسى الصبيحات

خالد عبيد عوض العزي

لؤي جهاد حسن سبارجه

_

الكرك/لواء قصبة الكرك

ايهاب محمد عبد الله المعايطه

محمد نايف محمد القيسي

خالد عياد محمد العويسات

_

🟡منطقه الكرك/لواء #عي

احمد بسام محمد الطلالعه

عبد الصمد عبد المهدي بركات الشواوره

_

منطقه الكرك/لواء القطرانه

سليمان صبيح محمد الحجايا

_

🟡لواء #المزار_الجنوبي

احمد عوض عبد الرحيم القطاونه

رعد ماجد مسلم المطارنه

_

الأغوار الجنوبية

محمد سليمان عليان الهويمل

محمد فلاح مشهور العشيبات

همام علي سليمان الهويمل

احمد محمد عبيد الله الرواشده

راتب طالب ارحيل الخنازره

_

الطفيله/لواء قصبة الطفيلة

خالد عبد الرحمن سليمان القطامين

جهاد خليل موسى القطامين

رائد محمد اسماعيل العوران

انس ابراهيم علي الداوديه

علي محمد عبد المطلب السعود

عبدالرحمن عاصم عبد المنعم الحراسيس

محمد حمدان محمد الهوامله

_

بصيرا

عز الدين اسامه مصطفى العمرى

يحيى يوسف يحيى عيال سلمان

محمد خليل عطيه الزيدانين

عباده فهد محمود الرفوع

علي امحمد سالم الصواويه

_

معان

محمد حسن فالح بكور

عامر زكريا عيسى المعاني

_

الباديه الجنوبيه/قصبه معان

خالد عبد الهادي رفيفان الذيابات

حسن علي محمد ابو دنه

منصور محمد علي المراعيه

_

البترا/لواء البترا

مصعب محمد هارون الحسنات

احمد عبد الله محمد سعيد دعنا

حسام حسين خالد الهلالات

_

لواء قصبه العقبه/محافظه العقبه

خليل زهدي هاشم خليل زهدي خليل

عنان خلف سلمان العرينات

مالك زياد محمود الفياض

قتيبه نادر عارف ابو حماد

عمر محمد هلال الفرايه

راشد بهجت جريس حجازين

محمد عمر عوده المسيعدين



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لواء باديه العقبه/قصبه العقبه

احمد عبد الله سليم السعيديين