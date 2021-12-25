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السبت، 25-12-2021 02:10 م

التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء المراكز الصحية التي سيتم فيها إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين و للكوادر التعليمية والإدارية ابتداء من يوم الأحد .

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حيث نشرت الوزارة على صفحتها :


مراكز التطعيم المعتمدة لإعطاء:
الجرعة الأولى للرَّاغبين من أبنائنا الطّلبة
الجرعة الثانية للطلبة الحاصلين على الأولى
الجرعة الثالثة للكوادر التعليميَّة والإداريَّة


*التعليم الخاص:
مدرسة الحضارات العالميَّة/ طبربور
في الفترة (27) كانون أوَّل 2021 ولغاية (16) كانون ثاني 2022
يوميًا، 9:00 صباحًا - 14:00 بعد الظهر.


*في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة :
الأحد 26 كانون أوَّل 2021:
مدرسة اليادودة الثانوية للبنين 
الاثنين 27 كانون أوَّل 2021: 
مدرسة اسكان الطيبة الثانوية المختلطة
الثلاثاء 28 كانون أوَّل 2021: 
مدرسة الحسنية الثانوية للبنات
مدرسة القويسمة الثانوية للبنات


*في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة :
الأحـد 26 كانون أوَّل 2021،
مدرسة الخنساء الثانوية للبنات 


*في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان :
الأحــد 26 كانون أوَّل 2021،
مدرسة منذر المصري  الثانوية  للبنين 
مدرسة عرجان الثانوية للبنات


 




 

 


 

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