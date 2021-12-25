التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء المراكز الصحية التي سيتم فيها إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين و للكوادر التعليمية والإدارية ابتداء من يوم الأحد .

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حيث نشرت الوزارة على صفحتها :



مراكز التطعيم المعتمدة لإعطاء:

الجرعة الأولى للرَّاغبين من أبنائنا الطّلبة

الجرعة الثانية للطلبة الحاصلين على الأولى

الجرعة الثالثة للكوادر التعليميَّة والإداريَّة



*التعليم الخاص:

مدرسة الحضارات العالميَّة/ طبربور

في الفترة (27) كانون أوَّل 2021 ولغاية (16) كانون ثاني 2022

يوميًا، 9:00 صباحًا - 14:00 بعد الظهر.



*في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة :

الأحد 26 كانون أوَّل 2021:

مدرسة اليادودة الثانوية للبنين

الاثنين 27 كانون أوَّل 2021:

مدرسة اسكان الطيبة الثانوية المختلطة

الثلاثاء 28 كانون أوَّل 2021:

مدرسة الحسنية الثانوية للبنات

مدرسة القويسمة الثانوية للبنات



*في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة :

الأحـد 26 كانون أوَّل 2021،

مدرسة الخنساء الثانوية للبنات



*في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان :

الأحــد 26 كانون أوَّل 2021،

مدرسة منذر المصري الثانوية للبنين

مدرسة عرجان الثانوية للبنات

