التربية تنشر أسماء مراكز تطعيم الطلبة والكادر التعليمي والإداري

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم اسماء المراكز الصحية التي سيتم فيها إعطاء لقاح كورونا لطلبة المدارس الراغبين و للكوادر التعليمية والإدارية ابتداء من يوم الأحد .
حيث نشرت الوزارة على صفحتها :
مراكز التطعيم المعتمدة لإعطاء:
الجرعة الأولى للرَّاغبين من أبنائنا الطّلبة
الجرعة الثانية للطلبة الحاصلين على الأولى
الجرعة الثالثة للكوادر التعليميَّة والإداريَّة
*التعليم الخاص:
مدرسة الحضارات العالميَّة/ طبربور
في الفترة (27) كانون أوَّل 2021 ولغاية (16) كانون ثاني 2022
يوميًا، 9:00 صباحًا - 14:00 بعد الظهر.
*في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة :
الأحد 26 كانون أوَّل 2021:
مدرسة اليادودة الثانوية للبنين
الاثنين 27 كانون أوَّل 2021:
مدرسة اسكان الطيبة الثانوية المختلطة
الثلاثاء 28 كانون أوَّل 2021:
مدرسة الحسنية الثانوية للبنات
مدرسة القويسمة الثانوية للبنات
*في مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة :
الأحـد 26 كانون أوَّل 2021،
مدرسة الخنساء الثانوية للبنات
*في مديرية التربية والتعليم للواء قصبة عمان :
الأحــد 26 كانون أوَّل 2021،
مدرسة منذر المصري الثانوية للبنين
مدرسة عرجان الثانوية للبنات