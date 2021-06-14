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الإثنين، 14-06-2021 03:02 م

التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

التربية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت وزارة التربية والتعليم إرشادات لطلبة الثانوية العامة المتقدمين لامتحان 2021 .

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وقال مدير إدارة الامتحانات في التربية علي حماد بحسب رصد " الوكيل الإخباري "عبر منصة تويتر اليوم الإثنين،" التزموا الإرشادات لضمان سيرِ اختباراتكم على خير".

 


 




 

 


 

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