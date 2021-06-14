التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نشرت وزارة التربية والتعليم إرشادات لطلبة الثانوية العامة المتقدمين لامتحان 2021 .
وقال مدير إدارة الامتحانات في التربية علي حماد بحسب رصد " الوكيل الإخباري "عبر منصة تويتر اليوم الإثنين،" التزموا الإرشادات لضمان سيرِ اختباراتكم على خير".
أحبَّتنا الطَّلبة،— وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم - الأردن (@edugovjo) June 14, 2021
المُتقدِّمين لـ #امتحان_الثانويَّة_العامَّة 2021،..
مدير إدارة الامتحانات، الأستاذ علي حمَّاد يُوجِّه لكم جُملةً من #الإرشادات..
التزموا بها لضمان سيرِ امتحاناتكم على خير ما يُرام إن شاء الله 🌿#توجيهي_2021 🇯🇴 pic.twitter.com/gevyyn5LFT