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الأحد، 27-03-2022 02:37 م

التربية تنشر برنامج الدوام في المدارس خلال رمضان المبارك

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن


الوكيل الإخباري - حددت وزارة التربية والتعليم ساعات دوام طلبة المدارس في شهر رمضان المبارك للمدارس ذات الفترة الواحدة والفترتين. 

وبين كتاب رسمي، اطلع عليه "الوكيل الإخباري" أنه تبدأ الحصة الاولى في مدارس الفترة الواحدة تمام الساعة 8:00 وتنتهي تمام الساعة 8:40، ومدة الحصة 40 دقيقة، تنتهي فيها الحصة السابعة تمام الساعة 12:30 ظهر. 

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واشار الى ان مدة الحصة في مدارس الفترتين 35 دقيقة، تبدأ الحصة الأولى للفترة المسائية من الساعة 12:30 وتنتهي الساعة 1:05، وتنتهي فيها الحصة السابعة تمام الساعة 4:45 عصرا. 



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