التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة المدارس - شاهد

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وزارة الأوقاف ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر .

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وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء ، وصل "الوكيل الإخباري" ، إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة درسك بدءًا من يوم الأربعاء الثلاثين من كانون الأول الحالي ولغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء حسب البرنامج.



وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تحسب من وقت دخول الطالب.



ودعت الوزارة جميع الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم القيام بالضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعية الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.











