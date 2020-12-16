الأربعاء 16-12-2020
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن إدارة التأمين الصحي

مواطنة تتصل مع طوارئ الامن العام لإجراء عملية ولادة توأم .. وكانت المفاجأة !

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

الاعلان عن استراتيجيات واجراءات حكومية جديدة

التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة المدارس - شاهد

الأمن العام يتعامل مع اعمال شغب ويكشف تفاصيل وفاة موقوف

تنويه هام حول قرار مجلس الوزراء بإعادة جدولة قروض

دولة الرئيس.. إليك التالي!

توضيح حول الغاء الحظر الشامل يوم الجمعة

المملكة تبقى تحت تأثير المنخفض الجوي غدا

الأربعاء، 16-12-2020 02:39 م

متاحة على منصة درسك

التربية تنشر جدول الامتحانات النهائية لطلبة المدارس - شاهد

وز
وزارة التربية والتعليم


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم برنامج اختبارات التقييم النهائي لطلبة المدارس الحكومية وطلبة مدارس وزارة الأوقاف ومدارس الثقافة العسكرية للصفوف من الثاني الأساسي ولغاية الثاني عشر .

اضافة اعلان

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء ، وصل "الوكيل الإخباري" ، إن الاختبارات ستكون متاحة على منصة درسك بدءًا من يوم الأربعاء الثلاثين من كانون الأول الحالي ولغاية السادس عشر من شهر كانون الثاني المقبل، من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة السابعة مساء حسب البرنامج.


وأوضحت الوزارة أن أسئلة الاختبارات لجميع المباحث ولجميع الصفوف ستكون من نوع الاختيار من متعدد بواقع ثلاثين فقرة لكل اختبار، بحيث تكون مدة كل اختبار ساعة كاملة تحسب من وقت دخول الطالب.


ودعت الوزارة جميع الطلبة عند الانتهاء من اختباراتهم القيام بالضغط على أيقونة (حفظ وإرسال الإجابات) قبل الخروج من صفحة الاختبار لاحتساب علاماتهم، داعية الطلبة إلى الاستعداد الجيد للاختبارات ومراجعة دروسهم عبر منصة درسك.

 




 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
96243fde125769b38bd4a112c6109d92

الجيش: نبذل أقصى الجهود لحماية أمن الوطن ومقدراته

GDyD2iIpG8AXf2sStO2YhSm3hxrKOoTeaB3UFTCA

مواطنة تتصل مع طوارئ الامن العام لإجراء عملية ولادة توأم .. وكانت المفاجأة !

12202014191537234478123

مطالب بتقليص ساعات الحظر الجزئي

1220207161318448531036

الاعلان عن استراتيجيات واجراءات حكومية جديدة

12202012202526299897325

الأمن العام يتعامل مع اعمال شغب ويكشف تفاصيل وفاة موقوف

25

تصريح جديد لوزارة الصحة حول لقاح كورونا

أخبار متعلقة
وز

توضيح هام من التربية بشأن طلبة المدارس

111-copy

بيان هام من وزارة التربية حول طلبة المدارس

وزارة التربية والتعليم

تربية الأغوار الجنوبية تعقد اجتماعا للإجابة عن الاستفسارات حول منصة درسك