التربية تنشر رابط اعلان نتائج التوجيهي - رابط

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نشرت وزارة التربية والتعليم رابط اعلان نتائج الثانوية العامة /التوجيهي، للعام 2022 ، حيث سيتم تفعيل الرابط في وقت لاحق .



ويعقد وزير التربية والتعليم الدكتور وجيه عويس في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس؛ مؤتمرًا صحفيًّا في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا المعلومات، لإعلان نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام 2022/الامتحان العام، يتناول فيه نسب النجاح العامة وأوائل الطلبة في جميع الفروع.



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