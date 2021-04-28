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الأربعاء، 28-04-2021 01:14 م

التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

التربية


الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا لطلبة الثانوية العامة ' التوجيهي '، للحصول على أرقام الجلوس.

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وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن الحصول على أرقام الجلوس يبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس.

 

 

رابط التسجيل


 




 

 


 

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