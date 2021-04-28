التربية تنشر رابط الحصول على أرقام الجلوس لطلبة التوجيهي

الوكيل الإخباري - نشرت وزارة التربية والتعليم رابطا إلكترونيا لطلبة الثانوية العامة ' التوجيهي '، للحصول على أرقام الجلوس.
وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، اليوم الأربعاء، أن الحصول على أرقام الجلوس يبدأ اعتبارا من يوم غد الخميس.
طلبة الثَّانويَّة العامَّة الأعزَّاء،— وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم - الأردن (@edugovjo) April 28, 2021
بإمكانكم الحصول على #أرقام_الجلوس عبر الرَّابط https://t.co/I8BDG6GXGR بدءًا من يوم غدٍ الخميس 29 نيسان.#أَدْخِل:
🔶رقمك الوطني
🔶تاريخ ميلادك
لتحصل على 👇🏼
🔹اسم #القاعة التي ستتقدَّم فيها،
🔹#الموقع الجغرافي،
🔹#المباحث التي سجَّلتها.
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