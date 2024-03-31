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الأحد، 31-03-2024 05:51 م

التربية تنفذ فعالية مبادرة زراعة 10 ملايين شجرة

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الوكيل الإخباري - نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد، مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة خلال 10 سنوات في حديقة مدرسة القويسمة وأبو علندا الثانوية المهنية.

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وجرى زراعة أشتال الأشجار خلال الفعالية التي شارك خلالها مدير إدارة التعليم في الوزارة الدكتور فيصل الهواري، ومدير التربية والتعليم للواء القويسمة الدكتور أحمد الشرفات.


وتأتي المبادرة ضمن الرؤية الملكية من أجل أردن أخضر، وزيادة الرقعة الخضراء والقضاء على التصحر، وتجسيدًا لمبادرة (لمدرستي أنتمي).


وحضر الفعالية عدد كبير من أبناء الأسرة التربوية في مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة، ورئيس مجلس مجموعة مدارس القويسمة الثانية، وأعضاء المجلس ومديرو ومديرات المدارس في التجمع.

 




 

 


 

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