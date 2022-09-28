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الأربعاء، 28-09-2022 10:46 ص

التربية تنفي إضراب 15 مدرسة في معان

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الوكيل الإخباري - خاص 
نفى مدير التربية والتعليم لمديرية البادية الجنوبية الدكتور محمد الشقيرات إضراب 15 مدرسة في قضاء المريغة بمحافظة معان تضامنا مع مطالب قرية الثغرة بتوصيل شبكة مياه .

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وقال الشقيرات اليوم الاربعاء لـ "الوكيل الإخباري" أن طلبة مدرستين فقط مضربون عن الدوام اليوم ونسبة الغياب في المدرستين نحو 80% .


وأضاف سابقاً لـ "الوكيل الإخباري" أن قرية الثغرة فيها مدرسة واحدة تضم 79 طالب وطالبة من رياض الأطفال ولغاية التوجيهي ويتم تزويد المدرسة من قبل وزارة التربية بمياه صحة ومياه صهاريج بشكل مستمر. 


وكان أهالي قرية الثغرة في معان طالبوا بتوصيل شبكة مياه داخلية للقرية والتخلي عن صهاريج المياه .


 




 

 


 

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