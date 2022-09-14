التربية تنفي سقوط سقف غرفة صفية بالأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بأن الصورة المتداولة لسقوط سقف غرفة صفية في إحدى مدارس الأغوار الشمالية غير صحيحة إطلاقا .



وأضاف : ” وإنما رشح ماء خفيف من الطابق العلوي لإحدى الغرف الصفية بمدرسة القرية السياحية وتم نقل الطلبة اعتبارا من يوم غد للدراسة كفترة مسائية بمدرسة الرصانة الأساسية المختلطة كإجراء احترازي”.



وأكد “ستقوم حافلات مديرية التربية بنقل الطلاب غدا من أمام مدرسة القرية السياحية إلى المدرسة الجديدة” .

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