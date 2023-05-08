التربية تنفي عقد امتحان رياضيات موحد لطلبة التوجيهي في أيار

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة



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نفى مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم ما اُشيع عن إجراء امتحان موحد لطلبة التوجيهي في مبحث الرياضيات خلال شهر أيار الحالي.وأوضح المصدر اليوم الاثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن احدى صفحات مواقع التواصل نشرت معلومة مغلوطة عن عقد الوزارة امتحان رياضيات موحد لطلبة التوجيهي أواخر أيار الحالي.ولفت المصدر أن الكتاب الرسمي الذي تم نشره حول عقد امتحان موحد لطلبة "التوجيهي" في مبحث الرياضيات يقتصر على مديرية تربية ماركا وجاء ذلك بقرار من المديرية ذاتها لتهيئة الطلبة وإعدادهم للجو العام للامتحان وهو إجراء معمول به سابقاً وليس بالجديد.