التربية توافق على معادلة شهادات الطلبة الحاصلين عليها من تركيا

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية الدكتور بلال المومني، أنه توصل وأعضاء اللجنة أمس الثلاثاء لدى لقائهم وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قديس إلى جملة من الحلول المناسبة بشأن الطلبة الأردنيين الحاصلين على الثانوية من دولة تركيا عن الأعوام 2020 و 2021.

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وبين المومني أن من أبرز الحلول التي تم التوافق عليها، أن يتم معادلة شهادات الطلبة وفق الأنظمة التي تم بناءا عليها معاملة طلبة الأعوام السابقة، بالإضافة إلى استثنائهم من نظام معادلة الشهادات الصادر بتاريخ 2021/1/17 بحيث يطبق

على الطلبة بدءا من العام الدراسي 2021 -2022.



وزاد أنه جرى التوافق مع الدكتور أبو قديس على استثناء الطلبة المستفيدين من هذا الاتفاق والذي يتجاوز عددهم 900 طالب من امتحان القدرات الذي قررته وزارة التربية في وقت سابق۔



وأكد المومني أن اللجنة إذ تقف مع دعم الطلبة و رفدهم بما أمكن من إجراءات خلاقة من شأنها تعزيز البيئة التعليمية بمختلف مراحلها، لافتا الى أن اللجنة إذ تنطلق بواجبها التشريعي والرقابي من أسس واضحة تنسجم بمجملها مع الصالح العام.

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