التربية: توجه بترحيل كل ما تبقى من مواد دراسية للفصل الثاني

الوكيل الإخباري – براءة الشلالدة - كشف مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة إن المادة الدراسية التي لن يتمكن المعلم من استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول سيتم ترحيلها إلى الفصل الدراسي الثاني بعد قرار التربية بتقديم موعد الامتحانات النهائية .

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وأشار كنانة لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الإثنين إلى اعتماد آلية ترحيل ما تبقى من المناهج إلى الفصل الدراسي الثاني لكافة المواد التي لن يتمكن المعلم من استكمالها خلال الفصل الدراسي الأول.



وكانت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات قالت إن أكثر المباحث تأثرا من قرار تقديم موعد الامتحانات هما مبحثي الرياضيات واللغة العربية.



وستبدأ الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م.

