الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

كندا:حكومة أونتاريو تمديد أمر البقاء في المنزل للحد من انتشار كورونا

مجلس النواب يناقش الموازنة الأربعاء

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

اصابات بحريق شقة في عمان

بيان صادر عن وزارة العمل

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

حالة الطقس يوم غد الثلاثاء

بعد ظهور إصابات كورونا في المدارس .. تحذيرات حكومية عاجلة

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية المتحورة موجودة في الأردن منذ نهاية تشرين الثاني

الإثنين، 08-02-2021 06:32 م

التربية توجه رسالة للاردنيين : لا ترسلوا أبناءكم الى المدارس في هذه الحالات

22021774630546126068



الوكيل الاخباري - جددت وزارة التربية والتعليم التأكيد على استمرار الجميع بالالتزام والتقيد بالبروتوكول الصحي، ولا سيما ارتداء الكمامة، والتباعد الجسدي، وغسل اليدين واستخدام المعقمات.
اضافة اعلان

واكدت ان فرقها الرقابية ما زالت مستمرة في زيارة المدارس لمتابعة الالتزام بالبرتوكول الصحي حفاظا على سلامة الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية في المدارس، مشيرة إلى استمرارها كذلك من خلال غرف العمليات في مديريات التربية ومركز الوزارة في استقبال الملاحظات من الطلبة وأولياء الأمور حول مختلف القضايا المتعلقة بعملية العودة للمدارس.

كما دعت الوزارة أولياء الأمور لعدم إرسال الطلبة الذين تظهر عليهم أعراض مرضية أو مخالطين لإصابات مؤكدة حفاظا على سلامة الجميع.

وكانت المدارس في جميع محافظات المملكة واصلت اليوم الاثنين، استقبال الطلبة، في اطار قرار وزارة التربية والتعليم العودة للتعليم الوجاهي المتدرج، ووفق الخطة التي اعدتها الوزارة لهذه الغاية وتنفذ على ثلاث مراحل.

واستقبلت المدارس اليوم، طلبة الصف الثاني الاساسي، فيما تستقبل يوم غد طلبة الصف الثالث، بعد ان التحق يوم أمس طلبة رياض الاطفال والصف الاول، والتوجيهي بمدارسهم، واستؤنفت العملية التدريسية فيها.

وتشمل المرحلة الاولى من خطة العودة، طلبة رياض الاطفال والصفوف الثلاثة الاولى والتوجيهي، حيث قدرت وزارة التربية عدد الطلبة ضمن هذه المرحلة بنحو 773 الفا و812 طالبا وطالبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
220215141327614091677

الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات

العمل

بيان صادر عن وزارة العمل

10202022103826158960564

تعميم هام من خلية أزمة كورونا بالاردن

1202111113246104481754

جرش: تواصل المرحلة الثانية من اعطاء المطعوم المضاد لكورونا

220216174127826620206

دراسة: سلالة كورونا البريطانية المتحورة موجودة في الأردن منذ نهاية تشرين الثاني

1612804233522

اربد: ورشة عن تدهور الأراضي الزراعية والابعاد البيئية

أخبار متعلقة
220216122032681861988

لجنة الاوبئة : هذا ما يقلقنا بعودة الطلبة للمدارس

220215185755170723519

التربية في رسالة للطلبة : مدارسكم بانتظاركم

1202128163429628504518

الامن العام : تكثيف الحملات الامنية

image

مخالفات إدارية لمراكز لياقة بدنية

1202130161033317534869

الامن العام : تكثيف الحملات الامنية على مخالفات اوامر الدفاع

وزار

العمل تحذّر : غرامة على هذه الفئة