الخميس 11-07-2024
الوكيل الاخباري
 

هكذا بلغ سعر غرام الذهب 21 في الأردن

ارتفاع اسعار النفط عالميا

ميزة جديدة في واتس آب

إدارة الترخيص : على هؤلاء السائقين تصويب اوضاع لوحات مركباتهم

يظهر قبل أيام من الإصابة.. عرض صامت للنوبة القلبية

جرافات وآليات عسكرية إسرائيلية تقتحم بلدة بجنوب الخليل

صفارات الإنذار تدوي في 6 بلدات جنوب غلاف غزة

مسؤول أمن إسرائيلي سابق ينتقد سياسة نتنياهو بملف المختطفين

​ التربية توجه رسالة مهمة لطلبة التوجيهي

دراسة تؤكد ارتباط مضادات الاكتئاب بزيادة الوزن

الخميس، 11-07-2024 09:17 ص

​ التربية توجه رسالة مهمة لطلبة التوجيهي

720244124751217514054


 الوكيل الاخباري - وجهت وزارة التربية والتعليم عددا من الرسائل والإرشادات للمشتركين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للعام الحالي 2024/ الامتحان العام، حرصاً منها على سلامة سير امتحاناتهم. وأكدت استمرارها بإضافة 10 دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.

وتضمنت الإرشادات دعوة المشتركين الحضور إلى قاعة الامتحان قبل ساعة من بدء الجلسة الامتحانية، مؤكدة أن أبواب المدارس ستغلق في تمام الساعة العاشرة للجلسة الأولى والساعة الواحدة للجلسة الثانية، ولن يسمح بدخول أي مشترك بعد هذا الوقت.

وشملت الإرشادات التزام كل مشترك بإحضار بطاقة الأحوال المدنية أو جواز السفر للمشتركين الأردنيين وجواز السفر لغير الأردنيين، والبطاقة الأمنية للمشتركين السوريين الذين لا يحملون جواز سفر، يومياً عند تقديم الامتحان.

وأشارت الوزارة إلى ثقتها بوعي أبنائها الطلبة في تجنب كل ما من شأنه مخالفة تعليمات الامتحان مثل اصطحاب أي من (أجهزة الهواتف الخلوية، الساعات الإلكترونية) إلى قاعة الامتحان، وتأكيد ترك كل ما يتعلّق بالامتحان مثل قصاصات الورق وغيرها خارج قاعة الامتحان، تلافيًا لتطبيق الإجراءات الإدارية.

ودعت الطلبة إلى استثمار الوقت في الدراسة، وعدم الالتفات إلى الشائعات واستقاء المعلومات المتعلقة بالامتحان من مصادرها الرسمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
620241383034965389401

إدارة الترخيص : على هؤلاء السائقين تصويب اوضاع لوحات مركباتهم

وزارة التربية والتعليم

تنويه بشأن امتحان التوجيهي

668f6db5b5f4a

بيان صادر عن وزارة المالية

main_image64d3848300fcd

إغلاق حدائق الحسين اليوم

P4030777

مدعوون للتعيين في وزارة الصحة - أسماء

5202451684437146824

السير تكشف سبب الأزمة المرورية في بعض شوارع عمان

أخبار متعلقة
مدرسة

التربية توضح حول دوام المدارس وكتب التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

التربية تحسم مصير امتحان الرياضيات/الورقة الأولى اليوم

التربية

التربية توضح حول احد اسئلة امتحان الرياضيات اليوم

وزارة التربية والتعليم

التربية لـ " الوكيل " : حرمان طلاب توجيهي بسبب هذه المخالفات

وزارة التربية والتعليم

تربية المزار الشمالي تفتتح مشروع "صفي قلعة كتب"

التعليم العالي

استحداث تخصصات نوعية وحديثة في الجامعات الاردنية - اسماء