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الأربعاء، 05-06-2024 04:58 م

التربية تودع بعثة الحج من المعلمين والعاملين فيها

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الوكيل الإخباري - ودع وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الأربعاء، في ساحة الوزارة، بعثة الحج المتجهة إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج من المعلمين والعاملين في الوزارة، بحضور الأمينين العامين للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، والشؤون الإدارية والمالية سحر الشخاترة.

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ودعا محافظة المشاركين ببعثة الحج، إلى اغتنام اللحظات المباركة بالعبادة والدعاء، والتحلي بقيم العقيدة السمحاء وأخلاقها في العبادة والعمل ومختلف شؤون الحياة، متمنيًا لهم السلامة.


ووجه التحية إلى المعلمين والمعلمات في مواقعهم على امتداد أرض الوطن، باعتبارهم ركنا أساسيا ومحور العملية التعليمية لجهودهم الكبيرة وتفانيهم في حمل رسالة تعليم وبناء الأجيال.


بدورهم، عبر أعضاء البعثة عن سعادتهم بأن منّ الله عليهم بالتوجه للديار المقدسة لأداء فريضة الحج، معربين عن شكرهم للوزارة التي أتاحت لهم فرصة المشاركة بشفافية، ووفرت التسهيلات كافة لأداء مناسك الحج.


يشار إلى أن المشاركين ببعثة الحج، البالغ عددهم 60 حاجا جرى انتخابهم لأداء المناسك من مختلف مديريات التربية والتعليم ومركز الوزارة.

 




 

 


 

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