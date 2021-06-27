التربية توزع 50 جهاز ' تابلت' لطلبة مدارس في المفرق

الوكيل الإخباري - رعت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإداريَّة والماليَّة، الدكتورة نجوى قبيلات، اليوم الأحد، توزيع 50 جهازاً لوحياً (تابلت) مزودة بخطوط انترنت فعّالة لمدة سنة واحدة على طلبة عدد من المدارس الحكومية في محافظة المفرق، بمبادرة من شركة المحمودية لتجارة السيارات.

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وقالت الدكتورة قبيلات إن تنفيذ مثل هذه المبادرات ينسجم وأهداف وزارة التربية والتعليم وجهودها الرامية إلى ضمان استمرارية تقديم الخدمة التعليمية للطلبة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على دعم جميع أطراف العملية التعليمية، من خلال توفير المنصات والأدوات اللازمة للطلبة لضمان استمرار هذه العملية بأفضل صورة وفق الإمكانات المتاحة للوزارة.



وأشارت إلى جهود الوزارة المستمرة في إقامة العديد من الشراكات مع القطاع الخاص وسعيها إلى تفعيلها، تعزيزاً لدورها المهم في دعم العملية التعليمية، معربة عن شكرها لشركة المحمودية على تنفيذ هذه المبادرة.



وأعرب المدير العام للشركة، عبدالمجيد حيدر، عن اعتزازه بالمشاركة في مبادرة دعم البيئة التعليمية التي تم تنفيذها بمناسبة الاحتفالات الوطنية بمئوية الدولة الأردنية، وبالتزامن مع الأعياد الوطنية؛ عيد الاستقلال وعيد الجيش.



وبين أن تنفيذ المبادرة جاء دعماً للبيئة التعليمية والنوعية، معبراً عن دعم الشركة المستمر لقطاع التعليم ورغبتها في المساهمة بتطويره والارتقاء به.



وفي ختام الفعالية، تم توزيع الأجهزة اللوحية (التابلت) على الطلبة، بحضور مدير التربية والتعليم لقصبة المفرق الدكتور أسامة شديفات، وعدد من أولياء الأمور.

