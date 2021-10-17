التربية توضح بشأن اصابات كورونا في المدارس

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد المساعفة أنه لم يتم أي إغلاق للمدارس في المملكة إثر الإصابة بفيروس كورونا.



وأضاف في حديث لبرنامج هذا المساء، الذي يعرض عبر شاشة التلفزيون الأردني، أن ما جرى هو إغلاق لشعب زادت فيها نسب الإصابة عن 10% وعددها قليل، وبعضها عاد للدراسة الوجاهية بعد انتهاء مدة التوقف المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية.

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ولفت ان نسبة 10% من الإصابات بكورونا هي النسبة التي يتم عندها اتخاذ قرار حول العودة للتعليم عن بُعد سواء على مستوى الصف أو المدرسة.



وأشار المساعفة إلى أن الوضع الوبائي في المدارس تحت السيطرة.



وبين المساعفة أن التربية أعلنت مؤخراً عن عدد الطلبة المصابين بفيروس كورونا في المدارس حيث بلغ حينها نحو ألفي مصاب، وهذا الرقم وفق تقديرات المتخصصين منخفضة وتبلغ أقل من 1 بالألف من عدد الطلبة الإجمالي.



وأكد المساعفة أن نسبة من تلقوا اللقاح في المدارس الحكومية تجاوزت 94% فيما بلغت في المدارس الخاصة نحو 100%.