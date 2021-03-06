التربية توضح بشأن امتحانات طلبة المدارس

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه وبناءً على التعديلات على أسس النجاح والإكمال والرسوب التي أقرتها لجنة التخطيط فإنَّ

التقييم الأول لطلبة الصفوف الأساسيَّة الثلاثة الأولى سيعقد بعد مضي شهرين من بدء الفصل الدراسي وسيُخصَّص له 25 % من علامة المبحث وسيكون التقييم كتابيًّا داخل المدرسة أو اختبارًا عن بعد عبر المنصة ووفق جدول تنظمه الوزارة.

وأضاف الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، عبد الغفور القرعان ، في تصريح لـ"الوكيل الإخباري" ، أن التَّقييم الثاني وفق التعديلات سيكون في نهاية الشهر الثَّالث من بداية الفصل الدراسي أدائيًّا على الواجبات البيتيَّة والمهمَّات التعليميَّة المختلفة والاختبارات القصيرة وسيُخصَّص له 25 % من علامة المبحث.



وبيَّن أن التقييم الثالث سترصد علامته في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية ويكون تقديريًّا للمعلم بناءً على مشاركة الطالب وتفاعله خلال الفصل الدراسي وسيرصد لهذا التقييم 25 % من علامة المبحث.

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وأوضح أن التقييم الرابع سيرصد له 25 % من علامة المبحث وسيجري إلكترونيًا عن بعد عبر المنصة وحسب الموعد المُقرَّر له في التَّقويم المدرسي ووفق جدول تنظِّمه الوزارة.



وحول طلبة الصف الأوَّل الأساسي قال الناطق الإعلامي فإن التعديلات قد نصَّت على أن يتولى المعلم إجراء التقييمات الأربعة لهم بالشكل الذي يراه مناسبًا وعلى اعتماد علامة تقييم المعلم، في حال خضوع الطالب لتقييمين في المدَّة التقييمية الواحدة، أحدهما إلكتروني والآخر من قبل المعلم.



أما فيما يتعلق بتقييم طلبة الصفوف من الـرابع الأساسي ولغاية الصف الثاني عشر من المرحلة الثانوية فإن التقييم سيؤديه الطلبة بعد مضي شهرين من بداية الفصل الدراسي ويكون كتابيًّا داخل المدرسة أو اختبارًا إلكترونيًّا عن بعد عبر المنصَّة وفق جدولٍ تنظمه الوزارة وسيُخصَّص لهذا التقييم 20 % من علامة المبحث.



أما التقييم الثاني للطلبة من الصف الرابع الأساسي ولغاية الثاني عشر فيكون موعده في نهاية الشهر الثالث من بداية الفصل الدراسي ويكون أدائيًّا على الواجبات البيتية والمهمات التعليمية المختلفة والاختبارات القصيرة وسيُخصَّص لهذا التقييم 20 % من علامة المبحث.



أما التقييم الثالث لهذه الصفوف أوضح الناطق الإعلامي بأنّ العلامة ستُرصد في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية وسيكون تقديريًّا للمعلم على مشاركة الطالب وتفاعله خلال الفصل الدراسي، وسيُخصَّص لهذا التقييم 20 % من علامة المبحث

تُرصد علامته في الأسبوع الذي يسبق الامتحانات النهائية.



أما التقييم الرابع للصفوف من الرابع الأساسي ولغاية الثاني عشر فسيجري إلكترونيًا عن بُعد عبر المنصة وحسب الموعد المقرر له في التقويم المدرسي وِفق جدولٍ تنظمه الوزارة، ويشمل قياس الكفايات التي تضمَّنها المنهاج وسيُخصَّص له 40 % من علامة المبحث.

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