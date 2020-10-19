التربية توضح بشأن قرار الدوام بالمدارس

الوكيل الاخباري -

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أكدت وزارة التربية والتعليم أن قرارها باللجوء إلى خيار التعليم عن بعد بديلًا عن التعليم المدرسي، جاء حرصًا منها على سلامة الطلبة التي تشكل أولوية قصوى، ومنح الطلبة حقهم في التعليم.وقالت الوزارة في بيان صحافي اليوم الاثنين، ردا على حملة (ذبحتونا)، إن هذا النوع من التعليم حقق كثيرا من النتاجات المستهدفة في المناهج المدرسية.وكانت الحملة قد اشارت في وقت سابق، إلى خلل في النظام تسبب بعدم تمكن بعض الطلبة من الدخول إلى منصة درسك لتقديم اختبار التقييم الأول الذي تجريه الوزارة عبر المنصة وبدأ أمس الأحد.وأكدت الوزارة أن ما حدث مع بعض الطلبة جاء نتيجة للضغط الكبير على شبكة الإنترنت عند دخول الطلبة للمنصة لتقديم الاختبار، الأمر الذي عالجته على الفور بالتعاون مع شركائها.وقالت الوزارة: إن حُكْمُ حملة (ذبحتونا) على هذا النوع من التعليم بالفشل بسبب عثرة هنا أو هناك فيه كثير من التجني والمبالغة الظالمة.وأوضحت أن الدعوة إلى التعليم الوجاهي في ظل الجائحة التي تتبناها حملة (ذبحتونا)، دعوة تستخف بسلامة الطلبة والمعلمين والعاملين بقطاع التعليم وتعبث بمصلحتهم.ودعت الوزارة الحملة إلى التأني قبل إصدار الأحكام المجحفة بحق جهود جبارة بذلتها الوزارة لاستمرارية التعليم، والتوقف عن كل ما يؤدي إلى التشويش على الطلبة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن والعالم.