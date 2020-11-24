الثلاثاء 24-11-2020
الوكيل الاخباري

قرار من وزير الصحة حول تسعيرة فحص كورونا

عماد فراجين ينفي خبر وفاته بحادث سير

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

البحرين: 181 إصابة جديدة بكورونا

الاتحاد الأوروبي يوقع عقدا لشراء 160 مليون جرعة من لقاح كورونا

الطفيلة: إغلاق مبنى بلدية القادسية بسبب كورونا

تعليق دوام موظفي بلدية معاذ اثر اصابات بكورونا

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور التوعوي المناط بالإعلام خلال الأزمات

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

الثلاثاء، 24-11-2020 06:15 م

التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري – تداولت بعض وسائل الإعلام تصريحا لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تحت عنوان ( وزير التربية : طلبة المدارس سيعودون إلى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني ) .
اضافة اعلان

تنوه وزارة التربية والتعليم أن العنوان الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام لم يكن دقيقا، فتصريح الوزير كان نصه بأن عودة الطلبة إلى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني محكوم بتطورات الحالة الوبائية ونبتهل إلى الله أن تكون الأمور مستقرة في بداية الفصل الدراسي الثاني ليعود الطلبة إلى مدارسهم …

لذا اقتضي التنويه مع كل الإجلال والاحترام لجميع وسائل الإعلام التي تعتبرها وزارة التربية شريكا أساسيًا وفاعلًا لإيصال رسالتها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

رئيس الوزراء يصدر بلاغ إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية

11202017155551447505729

الطفيلة: إغلاق مبنى بلدية القادسية بسبب كورونا

11202021164810456764078

تعليق دوام موظفي بلدية معاذ اثر اصابات بكورونا

1606235530657

العايد: جائحة كورونا أظهرت أهمية الدور التوعوي المناط بالإعلام خلال الأزمات

2

الخصاونة للأردنيين: سنتجاوز الأزمة التي خلفتها جائحة كورونا

main_image5fbd27f1f3e83

الخصاونة : إعادة زيادات الموظفين المدنيين والعسكريين والمعلمين

أخبار متعلقة
mrJemjwvJh4n2wRr5wJPF2UxNoBFHYCnZcFTqjzq

الصحة تنفي للوكيل معلومات طبية خطيرة متداولة بين المواطنين

11202011114756238411349

النعيمي يشكر المعزيين له بوفاة والدته

abace2367eb88c1da099b8e917e270bc

وزير التربية والتعليم للوكيل : الرسوب في المادة لا علاقة له بالدخول الى المنصة

1020202815597436716444

عبيدات يوضح حول عودة فتح المدارس

1020202115213871831510

وزير التربية يوجه رسالة الى أولياء امور طلبة المدارس الخاصة

1

انتهاء موعد انسحاب المترشحين للانتخابات النيابية