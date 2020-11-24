التربية توضح تصريحات النعيمي حول عودة الطلبة للمدارس

الوكيل الاخباري –

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تداولت بعض وسائل الإعلام تصريحا لوزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي تحت عنوان ( وزير التربية : طلبة المدارس سيعودون إلى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني ) .تنوه وزارة التربية والتعليم أن العنوان الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام لم يكن دقيقا، فتصريح الوزير كان نصه بأن عودة الطلبة إلى مدارسهم بداية الفصل الدراسي الثاني محكوم بتطورات الحالة الوبائية ونبتهل إلى الله أن تكون الأمور مستقرة في بداية الفصل الدراسي الثاني ليعود الطلبة إلى مدارسهم …لذا اقتضي التنويه مع كل الإجلال والاحترام لجميع وسائل الإعلام التي تعتبرها وزارة التربية شريكا أساسيًا وفاعلًا لإيصال رسالتها.