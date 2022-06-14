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الثلاثاء، 14-06-2022 07:34 م

التربية توضح تفاصيل تطوير مناهج التوجيهي

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الوكيل الاخباري - أوضحت وزارة التربية والتعليم تفاصيل تطوير عدد من مناهج الثانوية العامة “التوجيهي” للعام الدراسي المقبل 2022/2023.

وأكد مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في الوزارة، الدكتور صالح العمري، أنه تم تطوير مناهج الرياضيات للفرعين العلمي والأدبي، والمواد العلمية في الفرع العلمي (الفيزياء، والكيمياء، والعلوم الحياتية وعلوم الأض والبيئة)، مبينا أن التطوير على المناهج ينسحب على الفروع المهنية من هذه المواد.

وفي حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الثلاثاء، أشار إلى أن أي تطوير على المناهج يخضع في البداية إلى عملية بحث وتحليل، لافتا إلى تحليل نتائج الطلبة في اختبارات الثانوية العامة الدولية والوطنية للتعرف على نقاط الضعف والفجوة الموجودة في المناهج.

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