الخميس 27-06-2024
الوكيل الاخباري
 

التربية توضح حول أسئلة مبحث اللغة العربية للتوجيهي

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الخميس، 27-06-2024 05:13 م

التربية توضح حول أسئلة مبحث اللغة العربية للتوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، إن أسئلة مبحث اللغة العربية الذي تقدم للامتحان به طلبة الثانوية العامة اليوم جاءت متوازنة وضمن مستويات حددتها الوزارة.

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وأضاف شحادة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن اللجان المشرفة المختصة التي تناقش الأسئلة بعد نهاية كل امتحان أكدت مراعاة الأسئلة للفروق الفردية للطلبة، مشيرا إلى أن جميع الأسئلة جاءت ضمن المنهاج المدرسي المقرر وتراعي جدول المواصفات الذي وضعته الوزارة .


وقال، إن اللجان "أكدت أيضا أن وقت الامتحان كان كافياً ومناسباً لعدد الأسئلة إضافة إلى خلو الأسئلة من أي أخطاء".


وكانت آراء طلاب الثانوية العامة، تباينت حول أسئلة امتحان اللغة العربية الذي عقد اليوم الخميس وتراوحت بين المتوسطة والصعبة.


وأشار طلاب عقب انتهاء الامتحان إلى وجود تباين بمستوى الأسئلة بين السهل والمتوسط والصعب، مؤكدين أنها تحتاج إلى تركيز عال للإجابة عنها، حيث كانت صعبة في أسئلة الاختيار من متعدد (الدوائر) وأسئلة المهارات، وسهلة الى حد ما في النصوص والعروض والقواعد وكذلك سؤال التعبير حيث كان موضوعا جيدا وضمن إمكانيات جميع الطلاب.

 

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