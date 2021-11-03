التربية توضح حول أسباب قرار تقديم موعد الامتحانات النهائية

الوكيل الاخباري - أكد الدكتور محمد كنانة مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم أن قرار تقديم موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول جاء حرصا من الوزارة على سلامة الطلبة.



كما اكد كنانة في تصريحات صحفية أن المنهاج سيعطى كاملا للطلاب ولن يختصر منه شيء، مشيرا إلى أن عدد أيام الدوام الرسمي تنسجم مع التقويم المدرسي بعد اتخاذ القرار.



وقال كنانة إن القرار اتُخذ من قبل لجنة التخطيط الموسعة في وزارة التربية والتعليم، وأنه لاقى ارتياحا عند الجميع.

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