الأحد 11-06-2023
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التربية توضح حول اسئلة امتحان التوجيهي

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الأحد، 11-06-2023 10:00 م

التربية توضح حول اسئلة امتحان التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أكد مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد كنانة، أن طبيعة أسئلة امتحان شهادة الثانوية للعام الحالي لن تختلف عنها في السنوات الماضية من ناحية نمط الأسئلة للمباحث العلمية التي يمتحن بها الطلبة لأول مرة العام الحالي.

وأضاف كنانة في تصريحات صحفية أن الأسئلة ستكون موضوعية، باستثناء مباحث اللغتين العربية والانجليزية والرياضيات التي ستترواح نسبة الأسئلة الموضوعية فيها بين (50-60%) والباقي أسئلة مقالية.

وبيّن كنانة أن المنهاج الدراسي هو المرجعية الوحيدة لواضعي الأسئلة، ويجب على الطلبة التركيز على ما ورد بالكتاب، مشيرا إلى أن الأسئلة يتم وضعها وفقا لجدول مواصفات محكم.

وقال كنانة إن الامتحان سواء كان موضوعيا أو مزيجا من الأسئلة الموضوعية والمقالية، فهو يقيس نواتج التعليم وفقا للمنهاج الدراسي الذي يتضمن مفاهيم ومهارات وخبرات على الطالب التركيز عليها.

وحذّر كنانة الطلبة من الاعتماد على الملخصات التجارية الموجودة بالأسواق، كونها ستؤدي إلى ارباكهم وتعيق اتصالهم بالمنهاج الدراسي.

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